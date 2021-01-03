Центрбек может вернуться на родину.
Самюэль Умтити, Getty Images
03 января 2021, 00:52
Защитник Барселоны и сборной Франции Самюэль Умтити входит в сферу интересов Ниццы.
Как сообщает Foot Mercato ссылаясь на L’Equipe, французский клуб в зимнее трансферное окно сделает предложение каталонцам по центрбеку.
Также Ницце интересны Исса Диоп из Вест Хэма, Вильям Салиба из Арсенала и одноклубник Умтити Жан-Клер Тодибо.
Поиски нового защитника связаны с тяжелой травмой Данте (разрыв крестообразных связок).
В текущем сезоне Умтити сыграл за "сине-гранатовых" всего четыре матча во все турнирах.
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