Франция

Центрбек может вернуться на родину.

Защитник Барселоны и сборной Франции Самюэль Умтити входит в сферу интересов Ниццы.

Как сообщает Foot Mercato ссылаясь на L’Equipe, французский клуб в зимнее трансферное окно сделает предложение каталонцам по центрбеку.

Также Ницце интересны Исса Диоп из Вест Хэма, Вильям Салиба из Арсенала и одноклубник Умтити Жан-Клер Тодибо.

Поиски нового защитника связаны с тяжелой травмой Данте (разрыв крестообразных связок).

В текущем сезоне Умтити сыграл за "сине-гранатовых" всего четыре матча во все турнирах.

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