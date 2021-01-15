Аргентинский тренер отправился на самоизоляцию.
Маурисио Почеттино, getty images
15 января 2021, 20:21
Маурисио Почеттино сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный твиттер-аккаунт парижан.
Аргентинский тренер, как и положено в данной ситуации, отправился на самоизоляцию до сдачи отрицательного теста
Руководить командой в поединке чемпионата Франции против Анже будут помощники Хесус Перес и Мигель Д'Агостино.
Напомним, что 13 января Маурисио Почеттино принимал участие в поединке за Суперкубок Франции против Марселя.