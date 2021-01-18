Франция

Аргентинец востребован в столице Франции.

Спортивный директор Пари Сен-Жермен выразил открытость клуба ко всем игрокам калибра Лионеля Месси.

"Великие игроки, такие как Месси, всегда будут в списке ПСЖ. Но сейчас, конечно, не время говорить об этом или мечтать об этом", — приводит слова Леонардо France Football.

Аргентинский нападающий уже может вести предварительные переговоры ввиду того, что его контракт с Барселоной истечет в конце сезона.

Напомним, что Месси может получить длительную дисквалификацию за удаление в финале Суперкубка Испании.