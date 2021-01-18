Аргентинец востребован в столице Франции.
Лионель Месси, getty images
18 января 2021, 18:27
Спортивный директор Пари Сен-Жермен выразил открытость клуба ко всем игрокам калибра Лионеля Месси.
"Великие игроки, такие как Месси, всегда будут в списке ПСЖ. Но сейчас, конечно, не время говорить об этом или мечтать об этом", — приводит слова Леонардо France Football.
Аргентинский нападающий уже может вести предварительные переговоры ввиду того, что его контракт с Барселоной истечет в конце сезона.
Напомним, что Месси может получить длительную дисквалификацию за удаление в финале Суперкубка Испании.