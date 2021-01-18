Испания

Нападающий баскского клуба рассказал об эмоциях финальной игры за Суперкубок Испании.

В финальном матче за Суперкубок Испании-2021 баскский Атлетик противостоял каталонской Барселоне на поле Эстадио де-ла-Картуха в Севилье.

Один из героев поединка для команды Марселино, нападающий Асьер Вильялибре, сумевший отметиться голом на 90-й минуте, который перевел игру в овертайм, поделился эмоциями после итоговой победы его команды со счетом 3:2.

"У нас не было путей для отступления, поэтому мы должны были воспользоваться своим последним голевым шансом в этой игре, что, собственно, и сделали, — говорит футболист Атлетика, — Самое прекрасное в этой ситуации — празднование вместе с командой после финального свистка. Мы давно не выигрывали трофеев, поэтому для нашего клуба это большое событие".

В конце дополнительного времени, когда счет уже был в пользу баскского коллектива, Лионель Месси отмахнулся от Асьера Вильялибре в одном из эпизодов борьбы без мяча. У игрока "красно-белых" следующий взгляд на произошедший эпизод: "Не думаю, что нам стоит спорить по поводу наших фолов по ходу игры. Все команды нарушают правила. На нас тоже достаточно фолили.

Я блокировал своим телом рывок Месси к штрафной, он разозлился по этой причине, совершив отмашку мне в лицо. Считаю, что это была явная агрессия со стороны Лео. Но и подобное можно понять: когда у тебя что-то не получается, ты начинаешь проявлять негативные эмоции".

"Команда сейчас находится на седьмом небе от счастья. Мы заслужили завоевать этот Суперкубок. Мы вышли на поле отдавать всех себя ради этого трофея, и не сложили оружие даже в тяжелой ситуации. Главное, что удалось показать — это был наш характер", — подытожил футболист.

В следующем матче баскский Атлетик сыграет в гостях у Ибицы в рамках 1/16 финала Кубка Испании.