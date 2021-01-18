Футболиста удалили в поединке за Суперкубок Испании.
лионель Месси, getty images
18 января 2021, 00:40
В рамках финала Суперкубка Испании Барселона в дополнительное время уступила Атлетику из Бильбао (3:2).
На последних минутах матча форвард "сине-гранатовых" Лионель Месси получил прямую красную карточку за отмашку.
Эта красная стала первой для аргентинца в клубной карьере. До этого он дважды удалялся, но в играх за сборную своей страны — в 2004 году против Венгрии и в 2019 против Чили.
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