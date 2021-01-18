Испания

Строгость наказания будет варьироваться между двумя и двенадцатью поединками.

В финальном поединке за Суперкубок Испании каталонская Барселона в основное время не сумела удержать победу над баскским Атлетиком, после чего пропустила еще один мяч в овертайме (2:3).

На последний минуте дополнительного времени аргентинский нападающий "блаугранас" Лионель Месси совершил неспортивный фол в отношении форварда Атлетика Асьера Вильялибре, в результате чего был удален, после просмотра главным арбитра повтора на системе VAR.

Данный инцидент был занесен в итоговый протокол поединка с пометкой "применением чрезмерной силы игроком в ситуации, когда мяч находился в игре, не был под его контролем".

В результате данного инцидента, Месси гарантировано получит запрет на принятие участия в следующих двух поединках на внутренней арене за свою команду, однако на этом санкции в его отношении могут не ограничиться.

На заседании Комитета по этике и честной игре Федерации футбола Испании данный инцидент будет рассмотрен основательным образом, а конечный вердикт экспертов может обойтись расширением периода дисквалификации звездного футболиста на число от 1 до 3 поединков, в зависимости от статьи правил, по которой будет рассматриваться данное нарушение.

Так, базовой статьей для рассмотрения станет Статья 114 Дисциплинарного кодекса, которая гласит следующее: "Непосредственное удаление. 1. Прямая красная карточка в игровое время приводит к наложению санкции в виде дисквалификации, по крайней мере, на один матч, в случае, если данное нарушение не попадает под действия других пунктов действующих правил.

С нарушившего правила футболиста (члена делегации клуба) дополнительно взымается дисциплинарный штраф.

В тех случаях, когда удаление с поля происходит из-за ситуаций, в которых футболист не владел мячом, дисквалификация будет иметь срок, как минимум, в две игры".

Наиболее приближенным к реальности решением комитета может стать применение статьи 123 "Грубость в игре": 1. Применяется в случае возникновения грубых действий по ходу поединка, при условии, что оное порождает риск для здоровья оппонента, но не влечет за собой тяжелые последствия. Наказание — дисквалификация на срок от одной до трех игр или же на период до одного месяца.

Если действие, описанное в предыдущем абзаце, происходит во вне игровой ситуации или во время остановки поединка, оно будет наказано отстранением от двух до трех матчей, не считая положений статьи 98 настоящего Кодекса".

Пресловутая 98-я статья несет в себе риск для дисквалификации аргентинца, как минимум, на четыре игры (максимальный срок — 12 матчей), а ее положения заключаются в следующем: Агрессивные действия. 1. Нападение на другого игрока без причинения травмы, учитывая в качестве отягощающего фактора попытку скрыть деяние, необходимое для совершения нарушения, от арбитра, а также то обстоятельство, что данное действие имело место во время остановки игры ​​или на таком расстоянии от места, где находится мяч, что арбитру было невозможно вмешаться в ее разворачивание, будет наказываться дисквалификацией от четырех до двенадцати игр".

Это было первое удаление в профессиональной карьере Лионеля Месси в качестве игрока основного состава каталонской Барселоны. Предыдущая красная карточка в футболке "блаугранас" была показана ему 27 февраля 2005 года, во время выступления за молодежную команду против Пенья Спорт де Тафалла.

Таким образом, Лионель точно не сыграет против Корнельи в Кубке Испании и Эльче — в Ла Лиге.