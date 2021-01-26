Франция

Зищитник "сливочных" может перебраться в Париж.

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос может перебраться в ПСЖ.

Парижский клуб предложил испанцу трехлетний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год, об этом сообщает Onda Cero. "Сливочные" же не готовы столько платить 34-летнему Рамосу.

Напомним, что испанца не устраивает предложенный Реалом срок нового соглашения, который составляет всего один год.

Ранее сообщалось, что капитаном "королевского" клуба интересуются Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.