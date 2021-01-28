Франция

Туринский клуб давно следит за футболистом Лиона, однако высокая трансферная стоимость способна отпугнуть и его.

Согласно информации от итальянского подразделения Sky Sports, туринский Ювентус решил отложить до следующего лета вопрос о возможном трансфере полузащитника Лиона Хуссема Ауара.

22-летний французский полузащитник, наравне с нидерландцем Мемфисом Депаем, выразили желание продолжить карьеру в топ-клубах.

Однако высокая трансферная стоимость игрока, у которого на руках есть действующий контракт с "детьми", истекающий лишь летом 2023 года, отпугивает даже статусные коллективы. В их числе оказался прошлым летом и Ювентус, когда был поставлен перед необходимостью заплатить за Ауара около 50 млн евро — его актуальная стоимость на портале Transfermarkt.

В текущем сезоне Хуссем принял участие в 16-и матчах за Лион (1083 минут), по ходу которых сумел по три раза отличиться точными ударами и голевыми передачами.

Следующий матч Лиона, с возможным участием в нем французского полузащитника, состоится 29 января, когда команда Руди Гарсии на своем поле будет принимать жирондинский Бордо.