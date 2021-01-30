Испания

Защитник Барселоны, вероятно, продолжит карьеру во Франции.

Защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо близок к переходу в Ниццу.

По информации Nice-Matin, каталонцы почти договорились с французским клубом о переходе 21-летнего игрока и в ближайшее время Тодибо сменит команду.

Аренда центрального защитника "сине-гранатовых" в Бенфике была прервана из-за множества травм и очень малого количества игрового времени (2 матча, 160 минут).

За Барселону француз провел всего 5 игр за период с 2018-го по 2019-й год. Также сообщается, что детали трансфера пока неизвестны.

Transfermarkt оценивает Жан-Клера Тодибо в 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется Лацио.

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