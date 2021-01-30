Защитник Барселоны, вероятно, продолжит карьеру во Франции.
Жан-Клер Тодибо, Getty Images
30 января 2021, 15:30
Защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо близок к переходу в Ниццу.
По информации Nice-Matin, каталонцы почти договорились с французским клубом о переходе 21-летнего игрока и в ближайшее время Тодибо сменит команду.
Аренда центрального защитника "сине-гранатовых" в Бенфике была прервана из-за множества травм и очень малого количества игрового времени (2 матча, 160 минут).
За Барселону француз провел всего 5 игр за период с 2018-го по 2019-й год. Также сообщается, что детали трансфера пока неизвестны.
Transfermarkt оценивает Жан-Клера Тодибо в 13 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется Лацио.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.