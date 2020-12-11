Испания

Ни один из клубов не заинтересован в сотрудничестве с игроком.

Барселона не хочет возвращать из аренды молодого футболиста Жан-Клера Тодибо, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцы не будут рассчитывать на игрока даже несмотря на серию травм у защитников команды.

В свою очередь, Бенфика, заплатившая за аренду Тодибо 2 миллиона евро, также недовольна футболистом. Француз перешел в португальский клуб ради получения большего количества игровой практики, но еще ни разу не выходил на поле из-за повреждения.

Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш заявил, что пока Тодибо не готов играть ни физически, ни психологически, и на данный момент он не думает об этом игроке.

Арендное соглашение между Барселоной и Бенфикой рассчитано до лета 2022 года, а контракт Тодибо с каталонским клубом истекает в 2023 году.

Ранее сообщалось, что за трансфер Тодибо могут побороться Фулхэм и Эвертон.