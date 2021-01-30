Защитник и полузащитник оказались не нужны Рональду Куману.
Жан-Клер Тодибо, Getty Images
30 января 2021, 09:05
Как стало известно испанскому изданию Marca, каталонская Барселона имеет твердое намерение уже до закрытия зимнего трансферного окна решить вопрос об изменении футбольной прописки для своего центрального защитника Жана-Клера Тодибо и полузащитника Метуса Фернандеса, отправив обоих футболистов в аренду в другой клуб.
Относительно бразильца интерес проявляли два испанских клуба — Эльче и Алавес, а судьба француза действительно находится в подвешенном состоянии, ведь лиссабонская Бенфика, в которой он в данный момент играет на правах арендного соглашения, также не рассчитывает на его услуги, считая, что "ему не хватает физических и технических навыков для игры защитником".
Относительно игрока обороны в недавнем прошлом проявляла интерес французская Ницца и римский Лацио, но для его перехода в другой клуб Барселоне придется найти подход в переговорах с "орлами" ради досрочного разрыва контракта. Требования португальского клуба достаточно просты — за аренду футболиста было заплачено 2 млн евро, поэтому руководство Бенфики намерено вернуть эту сумму на свои счета в полном объеме.
В новом сезоне Тодибо принял участие лишь в двух поединках за португальский гранд (160 минут), а Матеус Фернандес однажды вышел на поле на 17 минут в футболке Барселоны в гостевом матче против киевского Динамо в рамках Лиги чемпионов УЕФА (4:0).
Напомним, что трансферное окно в Испании закрывается уже в понедельник, 1 февраля.