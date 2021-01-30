Испания

Защитник и полузащитник оказались не нужны Рональду Куману.

Как стало известно испанскому изданию Marca, каталонская Барселона имеет твердое намерение уже до закрытия зимнего трансферного окна решить вопрос об изменении футбольной прописки для своего центрального защитника Жана-Клера Тодибо и полузащитника Метуса Фернандеса, отправив обоих футболистов в аренду в другой клуб.

Относительно бразильца интерес проявляли два испанских клуба — Эльче и Алавес, а судьба француза действительно находится в подвешенном состоянии, ведь лиссабонская Бенфика, в которой он в данный момент играет на правах арендного соглашения, также не рассчитывает на его услуги, считая, что "ему не хватает физических и технических навыков для игры защитником".

Относительно игрока обороны в недавнем прошлом проявляла интерес французская Ницца и римский Лацио, но для его перехода в другой клуб Барселоне придется найти подход в переговорах с "орлами" ради досрочного разрыва контракта. Требования португальского клуба достаточно просты — за аренду футболиста было заплачено 2 млн евро, поэтому руководство Бенфики намерено вернуть эту сумму на свои счета в полном объеме.

В новом сезоне Тодибо принял участие лишь в двух поединках за португальский гранд (160 минут), а Матеус Фернандес однажды вышел на поле на 17 минут в футболке Барселоны в гостевом матче против киевского Динамо в рамках Лиги чемпионов УЕФА (4:0).

Напомним, что трансферное окно в Испании закрывается уже в понедельник, 1 февраля.