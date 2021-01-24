Италия

Французский защитник имеет мало практики в статусе арендованного Бенфикой игрока.

Фанатский ресурс The Laziali, со ссылкой на итальянское издание Corriere dello Sport, сообщает об интересе римского Лацио относительно возможного трансфера центрального защитника каталонской Барселоны Жана-Клера Тодибо, который в данный момент сезона выступает на правах аренды в лиссабонской Бенфике.

"Орлы", как следствие травмы Луиса Фелипе, подыскивают себе игрока в центральную ось обороны, однако в процессе борьбы за Сократиса Папастатопулоса они потерпели неудачу, поэтому были вынуждены продолжить поиск подходящих кандидатур.

21-летний футболист пополнил состав каталонской Барселоны в конце января 2019 года, перейдя из стана французской Тулузы, однако не сумел закрепиться в качестве основного игрока "блаугранас", после чего не приглянулся и гельзенкирхенскому Шальке, где выступал на правах краткосрочной аренды с право последующего выкупа.

В лиссабонскую Бенфику Тодибо перебрался в прошлую трансферную кампанию, заключив арендное соглашение сроком на два года, однако в текущем сезоне лишь дважды появлялся на поле (160 минут), не отметившись результативными действиями.

Трансферную стоимость футболиста портал Transfermarkt оценивает в 14 млн евро.