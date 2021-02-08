Сенегальский форвард продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
Мбайе Ньянг (слева). Getty Images
08 февраля 2021, 10:00
Бывший нападающий Милана Мбайе Ньянг подписал контракт с Аль-Ахли, сообщает пресс-служба саудовского клуба.
Арендное соглашение с 26-летним сенегальским форвардом Ренна рассчитано до конца нынешнего сезона. Также в контракт включена опция выкупа футболиста.
В нынешнем сезоне Мбайе провел за французский клуб девять поединков в Лиге 1, в которых забил один мяч.
Ранее Ньянг защищал цвета Кана, Монпелье, Милана, Дженоа, Торино и Уотфорда.