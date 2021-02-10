Франция

Хавбек французского гранда уверен, что аргентинец не перейдет в парижский клуб.

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера прокомментировал слухи о возможном переходе форварда Барселоны Лионеля Месси в парижский клуб.

"Месси, Неймар и Мбаппе в одном клубе? Не думаю, что это воpможно. Это вряд ли впишется в требования финансового фэйр-плей.

Но я не хочу в это влезать. Я с огромным уважением отношусь к Барселоне, Месси, его тренеру и игрокам клуба", – цитирует Эрреру As со ссылкой на El Larguero.

Ранее полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария оценил вероятность возможного перехода в его команду нападающего Барселоны Лионеля Месси.

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