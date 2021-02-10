Испания

В тройке лучших оказались Криштиану Роналду и Андрес Иньеста.

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS опубликовала рейтинг лучших футболистов с 2011 по 2020 год. Рейтинг был составлен по итогам голосования среди представителей 150 стран.

Первое место в рейтинге занял нападающий сборной Аргентины и Барселоны Лионель Месси.

На втором месте расположился португальский форвард Ювентуса Криштиану Роналду, а тройку лучших замкнул бывший хавбек Барселоны, ныне защищающий цвета Виссел Кобе — Андрес Иньеста.

Ранее сообщалось, что Роналду занимает третье место по количеству голов в клубной карьере.