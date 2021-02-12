Франция

Наставник парижского гранда поделился мыслями о травме бразильца.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал получение очередной травмы форвардом своего клуба Неймаром.

"Не знаю, захочет ли Неймар восстанавливаться в Бразилии. Это будет зависеть от результатов обследования.

Всегда есть надежда, что восстановление пройдет в кратчайшие сроки и все сложится благоприятно. Я надеюсь, что он сможет сыграть в ответном матче с Барселоной. Неймар очень сосредоточен и мотивирован.

Он расстроен, что не поможет нам в первом матче с Барселоной. Неймар как-будто создан для подобных игр, именно поэтому он так огорчен. Потеря Неймара и Ди Марии – серьезная проблема, но мы должны разобраться с этим. Это хороший вызов для команды", – приводит слова Почеттино ESPN.

Ранее отец Неймара ответил главному тренеру Кана, который после проигрыша ПСЖ в Кубке Франции заявил, что "не будет плакать" и "оставит это Неймару".

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