Наставник парижского гранда поделился мыслями о травме бразильца.
Неймар, Getty Images
12 февраля 2021, 18:29
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал получение очередной травмы форвардом своего клуба Неймаром.
"Не знаю, захочет ли Неймар восстанавливаться в Бразилии. Это будет зависеть от результатов обследования.
Всегда есть надежда, что восстановление пройдет в кратчайшие сроки и все сложится благоприятно. Я надеюсь, что он сможет сыграть в ответном матче с Барселоной. Неймар очень сосредоточен и мотивирован.
Он расстроен, что не поможет нам в первом матче с Барселоной. Неймар как-будто создан для подобных игр, именно поэтому он так огорчен. Потеря Неймара и Ди Марии – серьезная проблема, но мы должны разобраться с этим. Это хороший вызов для команды", – приводит слова Почеттино ESPN.
Ранее отец Неймара ответил главному тренеру Кана, который после проигрыша ПСЖ в Кубке Франции заявил, что "не будет плакать" и "оставит это Неймару".
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