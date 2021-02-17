Франция

Футболист может сменить Испанию на Францию.

Французский ПСЖ хочет видеть в своих рядах полузащитника мадридского Атлетико Маркоса Льоренте. Об этом сообщил журналист Эдуардо Инда.

По его информации, боссы парижан готовы выложить за испанца порядка 70 миллионов евро и прописать клаусулу в размере 120 миллионов.

"Есть команда, которая обладает нужными финансами, несмотря на фэйр-плей, и намерена его подписать. Это ПСЖ.

У Льоренте прописаны отступные в размере 120 млн евро, и ПСЖ столько не даст, но 70 млн – да. Конечно, это игрок очень топового уровня", — цитирует Инда OK Diario ссылаясь на El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что Маркос Льоренте — в тройке лучших по результативности хавбеков Ла Лиги с начала 2020-го.

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