Испания

Испанец отметился результативным действием в очередном поединке.

Хавбек Атлетико Маркос Льоренте отметился результативной передачей в перенесенном поединке 1-го тура Ла Лиги против Севильи.

Как сообщает Opta, 25-летний игрок набрал 15 (9+6) очков по системе "гол+пас" в испанском чемпионате с начала 2020-го года.

Опережают за этот период Льоренте лишь Лукас Окампос из Севильи и Серхио Каналес из Бетиса. У обоих полузащитников по 18 очков.

Вашему вниманию видео голов и обзор поединка Атлетико — Севилья (2:0).