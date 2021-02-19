Маурисио Почеттино надеется, что будущее нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе скоро прояснится.

"Я абсолютно уверен, что ПСЖ может дать Мбаппе все необходимое для прогресса, счастья и успешной спортивной карьеры, – сказал Почеттино в интервью Tot Costa de Catalunya Radio. – Думаю, скоро этот вопрос прояснится. Мы работаем над тем, чтобы он играл в ПСЖ долгие годы".

"Месси? Мы не говорили с ним о его будущем. Просто поздоровались и попрощались во время матча".

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на выезде разгромил Барселону, а Мбаппе оформил хет-трик.

Ранее сам Килиан признался, что еще не определился со своим будущим.

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