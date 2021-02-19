Франция

Главный тренер ПСЖ считает, что Килиану Мбаппе не стоит менять команду.

Маурисио Почеттино надеется, что будущее нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе скоро прояснится.

"Я абсолютно уверен, что ПСЖ может дать Мбаппе все необходимое для прогресса, счастья и успешной спортивной карьеры, – сказал Почеттино в интервью Tot Costa de Catalunya Radio. – Думаю, скоро этот вопрос прояснится. Мы работаем над тем, чтобы он играл в ПСЖ долгие годы".

"Месси? Мы не говорили с ним о его будущем. Просто поздоровались и попрощались во время матча".

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на выезде разгромил Барселону, а Мбаппе оформил хет-трик.

Ранее сам Килиан признался, что еще не определился со своим будущим.

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