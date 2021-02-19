Главный тренер ПСЖ считает, что Килиану Мбаппе не стоит менять команду.
Маурисио Почеттино и Килиан Мбаппе, Getty Images
19 февраля 2021, 10:30
Маурисио Почеттино надеется, что будущее нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе скоро прояснится.
"Я абсолютно уверен, что ПСЖ может дать Мбаппе все необходимое для прогресса, счастья и успешной спортивной карьеры, – сказал Почеттино в интервью Tot Costa de Catalunya Radio. – Думаю, скоро этот вопрос прояснится. Мы работаем над тем, чтобы он играл в ПСЖ долгие годы".
"Месси? Мы не говорили с ним о его будущем. Просто поздоровались и попрощались во время матча".
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на выезде разгромил Барселону, а Мбаппе оформил хет-трик.
Ранее сам Килиан признался, что еще не определился со своим будущим.
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