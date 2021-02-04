Испания

Экс-партнер французского форварда по ПСЖ рассказал о его предпочтениях.

Очередное трансферное окно благополучно прошло в сопровождении слухов о переходе нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридский Реал. Слухи о возможном трансфере появились на фоне трудностей с продлением действующего контракта между игроком и "красно-синими", после чего на одного из лучших форвардов мира начали выходить представители лучших клубов Европы, в числе которых были мадридский Реал и английский Ливерпуль.

Один из бывших партнеров Мбаппе по команде, испанский нападающий Хесе Родригес, который досрочно расторгнул контракт с парижанами в начале декабря 2020 года, в интервью El Partidazo de COPE высказал мнение о том, что французскому футболисту для перехода подойдет именно мадридский клуб.

"Он бы с удовольствием перешел в Реал, — сказал испанец, — Его кумиром был Криштиану Роналду. Он, также, очень сильно любит Реал Мадрид, поэтому я уверен, что однажды он сыграет футболке этого клуба".

Сам Хесе на данный момент выступает за испанский Лас-Пальмас, после того, как в текущем сезоне он провел всего два матча за ПСЖ (22 минуты).

"Многие люди думали, что я закончил. Это еще больше мотивирует меня тренироваться и продолжать играть. У меня были предложения из Турции, Мексики, Саудовской Аравии, но я решил играть здесь, потому что рядом со мной мои близкие, а также клуб меня сильно поддерживает", — подытожил испанский футболист.

Хесе еще не успел дебютировать за свой новый клуб, который в испанской Сегунде занимает десятую строчку в турнирной таблице.