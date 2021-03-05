Франция

Защитник парижского клуба доволен чемпионатом, в котором выступает.

Защитник ПСЖ Маркиньос поделился мыслями о французском чемпионате.

"Я все больше и больше восхищаюсь Лигой 1. Здесь много талантливых игроков, футболистов очень высокого уровня, а также игроков, которые раскрываются. Мы видим это на примере нынешнего чемпионата.

Это не ПСЖ плох, это другие команды находятся на высоком уровне. Становится только лучше. Приезжают и иностранцы. Французские команды выступают в Европе, что вызывает дополнительное уважение и восхищение", – цитирует бразильца Le Parisien.

Ранее Маркиньос прокомментировал победу над Барселоной в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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