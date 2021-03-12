Аргентинец остается в Париже.
Анхель Ди Мария, getty images
12 марта 2021, 19:24
Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария продлил контракт с парижанами, об этом сообщает официальный Twitter клуба.
Аргентинец подписал контракт на год с опцией продления соглашения еще на один сезон.
В текущем сезоне Анхель Ди Мария провел 27 поединков, в которых отметился 5-ю голами и 12-ю результативными передачами.
Напомним, что французский клуб также работает над переподписанием контракта с нападающим Килианом Мбаппе.
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