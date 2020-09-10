Five O'Clock

Документальный сериал беспрецедентно близко показывает один из самых сложных сезонов в новейшей истории "шпор".

В первых трех эпизодах, просмотренных Standard Sport, показывается провальный старт нового сезона Тоттенхэма при Маурисио Почеттино и последующая замена аргентинца на Жозе Моуриньо.

Португалец ожидаемо становится главной звездой шоу, а также обещает превратить Тоттенхэм из "хороших парней" в серийных победителей. Вот 10 вещей, о которых стало известно из первых трех эпизодов сериала.

Маурисио Почеттино не догадывался, что его уволят

Нет, в кадр не попал драматический момент, когда Даниэль Леви увольняет аргентинца. Но в первом эпизоде Харри Кейн немного проливает свет на то, как брутально Леви сообщил эту новость в прошлом ноябре. Кейн завтракает с Яном Вертонгеном на следующий день. Бельгиец говорит, что слышал, будто Почеттино знал, что это неизбежно. "Нет, — говорит Кейн. – Мы разговаривали с ним вчера ночью. Президент подошел и сказал: "Можем поговорить? Ты уволен. Собирай вещи и уходи сегодня вечером".

Моуриньо сразу предпринял шаги, чтобы заполучить на свою сторону Харри Кейна, Деле Алли и Эрика Дайера

В свои первые дни в клубе Жозе вызвал Кейна, Алли и Дайера к себе в кабинет на личный разговор. Кейну сказал, что поможет ему стать известным во всем мире и сделает его "универсальным". Харри ответил: "Это моя цель. Я хочу быть как Роналду и Месси".

Затем, на португальском языке, Жозе объявил Дайеру, что у него появился новый шанс – после того, как он перестал быть на ведущих ролях при Почеттино.

На еще одной встрече Моуриньо предупредил Алли, что тот всю жизнь будет жалеть, если не реализует свой потенциал. "Вчера мне было 20, — говорит Моуриньо. – А сегодня уже 56. Время летит. Думаю, однажды ты будешь жалеть, если не достигнешь того, что можешь достигнуть".

Даниэль Леви применяет на удивление практический подход

Президент Тоттенхэма, который называл увольнение Почеттино свом "самым эмоциональным" решением, оказывается персонажем второго плана, в то время, как главный герой – Моуриньо. Но то, что мы видим о Леви, удивительно. Он, будто аж боясь Моуриньо, на удивление сильно вовлечен в ежедневные дела клуба. Он был частью брифинга Тоттенхэма перед первой пресс-конференцией Жозе Моуриньо, а в одном из эпизодов португалец даже делится своими кадровыми решениями с боссом, рассказывая ему, что намерен выпустить Эрика Дайера вместо Гарри Уинкса. Леви кивает в знак согласия с тренером.

Жозе обвиняет Алли в плохой работе на тренировках

Назначение Моуриньо сильно взбодрило Деле, который в первых пяти матчах при португальце забил четыре гола и сделал три ассиста. Но в личных разговорах Жозе был очень недоволен подходом Алли к тренировкам, с первого дня обвиняя в том, что он "п***ец ленивый" и в шутку говоря футболисту, что собирается стать для него "занозой в заднице".

Позже, на встрече с Леви, Моуриньо говорит: "Я уже прямо сказал Деле, что он слабо работает на тренировках" и сообщает президенту, что им нужно "найти мотивацию" для хавбека.

Сэр Алекс Фергюсон хотел видеть Деле Алли в Манчестер Юнайтед

Об этом Моуриньо рассказывает во время встречи с Леви в свои первые дни в клубе. "Сэр Алекс Фергюсон дал мне только один совет за два с половиной года, — говорит португалец. – Подписать Деле Алли. Он говорил: "Этот парень со своим характером, стилем игры, агрессией – тот, кто нужен Манчестер Юнайтед, купи его". У Фергюсона наметан глаз на футболистов, и он говорил мне купить Алли".

Агент контролировал ситуацию с контрактом Кристиана Эриксена

В разговорах с Моуриньо Леви признается, что агент Эриксена Мартин Шутс избегал Тоттенхэм в последний год контракта игрока. Это раскрывается в третьем эпизоде, где Леви абсолютно не знает, что будет с истекающим в конце сезона контрактом Эриксена. "Это все очень сложно, — говорит Леви. – Проблема с Кристианом в том, что никто из нас не знает, что на самом деле происходит. Его агент все контролирует и абсолютно не ведет диалог с клубом. Тяжелый случай".

Моуриньо уверен, что Аякс "слился" в финале Лиги Европы в 2017

На одной из первых тренировок Жозе подшучивает над тогдашним защитником Аякса Давинсоном Санчесом. Португалец говорит, что он с Манчестер Юнайтед выиграл финал против голландцев на первой минуте. "Давинсон, у тебя есть яйца?"

Моуриньо требует ответ от защитника, который показывает, что да, есть. "Яйца! Когда вы играли в финале против меня, все обоср**ись. Я выиграл матч на первой минуте!" Жозе тогда выиграл в своем четвертом еврокубковом финале подряд (2:0) против молодой команды Аякса. Тогда он якобы говорил своим футболистам прессинговать Санчеса, будучи уверенным, что колумбийцу сложно выходить из-под прессинга.

Моуриньо уверен, что соперники надеются, что Орье начудит в своей штрафной при стандартах

Во время разговора с командой перед матчем Лиги чемпионов против Олимпиакоса Моуриньо выделил Сержа Орье перед всей командой. Он выразил волнение, что поспешные решения ивуарийца могут аукнуться всей команде.

"Серж, ты будешь одной из мишеней, — говорит Моуриньо к Орье. – Ты хорошо говоришь по-английски? Боюсь, что ты будешь мишенью, потому что ты можешь привезти ср**ый пенальти с VAR. Я боюсь тебя".

Моуриньо справляется с личной критикой не лучше, чем с публичной

Жозе славится чувствительностью, когда речь идет о публичной критике его стиля игры. Похоже, вдали от публики дела обстоят не лучше.

В свой первый день в качестве тренера Тоттенхэма португалец смотрит новости о его назначении на телевидении. Когда камера концентрируется на Моуриньо, кто-то в кадре говорит: "Это правда тот футбол, в который хочет играть Тоттенхэм? Я вам говорю, Жозе уже прошел свой пик". Эти комментарии заставили 56-летнего специалиста выключить телевизор со словами "иди на*ер".

"Молчаливый лидер" Кейн заправляет в раздевалке

Вначале Моуриньо говорил своему ассистенту Жоау Сакраменту на португальском, что считает Харри "молчаливым лидером". Вероятно, он имел в виду, что капитан сборной Англии показывает все на личном примере. Но Кейн заметно голосист во время собраний команды в раздевалке. Часто он говорит последние слова перед матчем, когда команда и тренерский штаб собираются перед выходом на поле.

Капитан Тоттенхэма Уго Льорис, травмированный во время съемок первых трех эпизодов, тоже редко появляется в кадре. Кейн также выступает после первого поражения Моуриньо, 1:2 от Манчестер Юнайтед, обвиняя команду в том, что она "пряталась" весь сезон и была недостаточно хороша.

Дэн Килпатрик, Evening Standard