Франция

Француз отметился юбилейным голом во французском чемпионате.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 30-го тура Лиги 1 с Лионом.

По данным Stats Foot, второй гол стал для француза 100-м в чемпионате Франции за 142 матча (84 мяча за ПСЖ, 16 в составе Монако).

Форвард достиг этой отметки в возрасте 22 лет и 91 дня – что является рекордом чемпионата Франции. По данному показателю он обошел Эрве Ревелли, который достиг этой отметки в возрасте 23 лет 153 дней.

Ранее президент ПСЖ высказался о будущем Килиана Мбаппе.

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