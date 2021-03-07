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По данному показателю норвежец опередил главных звезд мирового футбола.

Форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд отметился дублем в матче 24-го тура Бундеслиги против Баварии.

По информации Gracenote, норвежец забил 100-й гол в карьере. Для этого Холанду понадобилось 146 игр.

Отмечается, что нападающему Барселоны Лионелю Месси для жостижения данной понадобилось 210 матчей, форварду Милана Златану Ибрагимовичу — 245, нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе понадобилось 180 встреч, а форвард Ювентуса Криштиану Роналду забил 100-й гол в 301-м поединке.

Напомним, что Холанд оформил самый быстрый дубль в ворота Баварии на Альянц Арене в истории Бундеслиги.

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