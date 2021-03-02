Франция

Наставник парижского гранда поделился мыслями о французе.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о нападающем своего клуба Килиане Мбаппе.

"Он имеет потенциал. Все, что ему нужно – это время. Этот процесс нельзя ускорить.

Он уже находится в числе лучших в мире. Теперь ему нужно время, чтобы получить то признание, которое он заслужил. Это произойдет", – приводит слова Почеттино Le Parisien со ссылкой на интервью AFP.

Ранее полузащитник Тоттенхэма Танги Ндомбеле раскритиковал тренировки Почеттино.

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