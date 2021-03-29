Франция

Нападающий сборной Франции летом будет решать вопрос с уходом из ПСЖ.

Килиан Мбаппе принял решение не принимать участия в олимпийском футбольном турнире из-за изнурительного сезона-2020/21 — сообщает Le Parisien.

Рекордсмен национальной сборной мечтал принять участие в Олимпиаде в Токио, однако в связи с переносами олимпийского футбольного турнира и Евро-2020 решил отказаться от этой идеи.

В то же время, считает Mundo Deportivo, свободное время Килиан будет посвящать не только отдыху, но и своему возможному трансферу из ПСЖ в другой клуб.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, а футбольный турнир Олимпиады состоится c 21 июля по 7 августа 2021 года.

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