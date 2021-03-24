ЧМ-2022. Отбор

Нападающий ПСЖ добрался до юбилейной отметки.

Сборная Франции в рамках отборочного поединка чемпионата мира 2022-го года играет против сборной Украины.

Для Килиана Мбаппе этот поединок стал 40-ым в футболке национальной команды в возрасте 22 лет и трех месяцев.

Как сообщает Opta, нападающий Пари Сен-Жермен стал самым молодым игроком, которому покорилось это достижение.

Отметим, что его ближайший преследователь, Карим Бензема, достиг отметки в 30 поединков лишь в 22 гола и девяти месяцев.

Напомним, что в матче Франция — Украина состоялось еще одно значимое событие. Зинченко стал самым молодым капитаном в истории сборной Украины