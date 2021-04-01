Франция

Парижане готовы идти на уступки по переходу французского нападающего.

Пари Сен-Жермен опасается потерять Килиана Мбаппе на бесплатной основе, а потому готов пойти на уступки в трансферной стоимости.

Как сообщает Le Parisien, парижане больше не настаивают на сумму в размере 200 миллионов евро и готовы отпустить футболиста за 120-150.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 36 поединков на клубном уровне, отметившись 30 голами и девятью результативными передачами.

Отметим, что контракт французского нападающего с парижанами действителен до лета 2022-го года.

Напомним, что Килиан Мбаппе — самый молодой игрок, который провел за сборную Франции 40 матчей.