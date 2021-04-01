Франция

Звезда парижского гранда все еще не принял решение о новом соглашении со своим клубом.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мыслями о своем будущем.

"Я буду готов что-то заявить, когда приму для себя окончательное решение. Пока прогресса относительно нового контракта нет.

Конечно, критика в СМИ утомляет, особенно когда ты играешь за клуб в своей стране и отдаешь все своей национальной сборной.

Другое дело для игроков, которые играют за рубежом и возвращаются сюда только ради сборной. Я все время там, пресса много обо мне говорит. Это другой контекст, но я знал, что это будет так, когда я подписывал контракт с Парижем.

Посмотрим. Самое главное – чувствовать себя хорошо там, где вы находитесь, и получать удовольствие каждый день", – приводит слова французского форварда Goal со ссылкой на RTL.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал намерен подписать Лукаку в случае, если трансферы Холанда и Мбаппе не состоятся.

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