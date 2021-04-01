Звезда парижского гранда все еще не принял решение о новом соглашении со своим клубом.
Килиан Мбаппе, getty images
01 апреля 2021, 12:53
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мыслями о своем будущем.
"Я буду готов что-то заявить, когда приму для себя окончательное решение. Пока прогресса относительно нового контракта нет.
Конечно, критика в СМИ утомляет, особенно когда ты играешь за клуб в своей стране и отдаешь все своей национальной сборной.
Другое дело для игроков, которые играют за рубежом и возвращаются сюда только ради сборной. Я все время там, пресса много обо мне говорит. Это другой контекст, но я знал, что это будет так, когда я подписывал контракт с Парижем.
Посмотрим. Самое главное – чувствовать себя хорошо там, где вы находитесь, и получать удовольствие каждый день", – приводит слова французского форварда Goal со ссылкой на RTL.
Ранее сообщалось, что мадридский Реал намерен подписать Лукаку в случае, если трансферы Холанда и Мбаппе не состоятся.
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