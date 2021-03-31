ЧМ-2022. Отбор
Известны стартовые составы команд, которые являются соперниками Украины в группе отбора ЧМ-2022.
getty images
31 марта 2021, 20:54
В 21:45 в Сараево сборная Боснии и Герцеговины попытается отобрать очки у французов. Поединок пройдет в рамках 3 тура группового этапа отбора к ЧМ-2022. Стали известны стартовые составы команд:
Босния и Герцеговина: Шехич - Ахмедходжич, Хаджикадунич, Саничанин — Тодорович, Хаджиахметович, Пьянич, Цимирот, Колашинац — Джеко, Крунич.
Запасные: Василь, Пирич, Чивич, Превляк, Менало, Дульевич, Гояк, Ципетич, Рахманович, Стеванович, Лончар, Михоевич.
Франция: Льорис — Эрнандес, Кимпембе, Варан, Павар — Рабьо, Погба — Лемар, Гризманн, Коман — Мбаппе.
Запасные: Манданда, Меньян, Лангле, Жиру, Дембеле, Дюбуа, Ндомбеле, Сиссоко, Зума, Динь, Ф. Менди, Бен-Йеддер.