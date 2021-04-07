Франция

Бразильский форвард пропустит три ближайших матча парижан в чемпионате Франции.

Нападающий ПСЖ Неймар получил дополнительную дисквалификацию на два матча французской Лиги 1 за свое удаление в поединке 31-го тура против Лилля (0:1). Об этом сообщает Get French Football News.

29-летний бразилец получил вторую желтую карточку на 90-й минуте встречи против Лилля. Форвард парижан был наказан за толчок защитника соперника Тьягу Джало. После игры футболисты повздорили в подтрибунном помещении в присутствии других официальных лиц.

Таким образом, Неймар пропустит три ближайших матча Лиги 1, а Джало, который также был удален с поля — две.

После 31 игры ПСЖ набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от Лилля на три балла.

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