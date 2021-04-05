Франция

Бразилец остался недоволен решением рефери.

Капитан и защитник Пари Сен-Жермен Маркиньос после удаления форварда Неймара в матче с Лиллем прокомментировал решение арбитра данной встречи.

На 90-й минуте форвард Пари Сен-Жермен Неймар получил вторую жёлтую карточку за стычку с защитником Лилля Тьягу Джало и покинул поле. Затем судья уравнял составы — был удалён сам Джало.

По информации Get French Football News, бразилец сказал в адрес судьи "Ваше шоу удалось".

Ранее Маркиньос прокомментировал ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с против Барселоны.

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