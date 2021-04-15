Франция

Новое соглашение с бразильцем будет действовать до 2027 года.

ПСЖ в ближайшее время продлит контракт с нападающим Неймаром, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.

По информации источника, руководство французского клуба намерено объявить о продлении контракта с 29-летним бразильцем до первого полуфинального поединка Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Отмечается, что основные детали соглашения, которое будет рассчитано до лета 2027 года, были улажены еще в феврале. В последние месяцы стороны обсуждали структуру выплат и бонусы.

В нынешнем сезоне Неймар провел 22 поединка, в которых забил 13 голов и отдал 8 ассистов.

Ранее президент ПСЖ заявил, что у лидеров команды Неймара и Мбаппе нет причин уходить из парижского клуба.