Франция

Форвард травмировался в игре чемпионата.

В рамках 34-го тура французской Лиги 1 ПСЖ в гостях обыграл Мец благодаря дублю Килиана Мбаппе и взятия ворот от Икарди.

Однако для Мбаппе положительные эмоции во втором тайме сменились на негативные. Форвард получил повреждение.

На 87-й минуте его сменил Юлиан Дракслер. Мбаппе, в вою очередь, покидал поле прихрамывая.

Отметим, что из-за данного повреждения Килиан может не сыграть в поединке против Манчестер Сити.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между ПСЖ и Ман Сити состоится в среду, 28-го апреля. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.