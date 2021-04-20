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Флорентино Перес рассказал о приглашениях в Суперлигу.

Президент мадридского Реала и созданной европейской Суперлиги Флорентино Перес рассказал о том, что новая лига не приглашала в список участников ПСЖ и немецкие команды.

"На данный момент мы не приглашали ПСЖ. Мы даже не говорили с немецкими клубами. Мы хотим, чтобы было 15 постоянных участников. Если ПСЖ и Бавария откажутся, то Суперлига не отменится. Это бред.

Эти 15 клубов — основа в плане интереса. Другие клубы, такие как Наполи или Рома, получат возможность поучаствовать в Суперлиге — в одном сезоне или нескольких. Мы посмотрим, как все будет развиваться", — приводит слова Переса Marca.

Ранее сообщалось, что клубы Суперлиги вышли из состава УЕФА и Ассоциации европейских клубов.

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