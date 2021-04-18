Франция

Клуб не считает правильным регламент турнира.

Французский ПСЖ не будет принимать участия в Суперлиге, если турнир все же будет создан. Об этом сообщил представитель клуба в интервью Europe 1.

"Футбол предназначен для всех команд, а не только для избранных", — сказал представитель парижан.

Возможно одной из главных причин отказа ПСЖ в принятии участия в Суперлиге является членство владельца клуба Нассера Аль-Хелайфи в совете директоров УЕФА.

К слову, УЕФА абсолютно не поддерживает идею создания Суперлиги. Те клубы, которые вступят в нее, будут отстранены от соревнований под эгидой УЕФА, а футболисты не смогут выступать за сборные своих стран.

Помимо ПСЖ и другие французские клубы отказались от членства в новом турнире. Также не давали свой ответ на вступление Бавария и Боруссия Д, которые не хотят идти на риск.

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