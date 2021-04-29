Италия

"Россонери" упустили преимущество в итальянском чемпионате.

Милан в ближайшем будущем может сменить главного тренера команды.

По информации источников, Милан может принять решение об увольнении Пьоли, если "россонери" не пройдут квалификацию в Лигу чемпионов по итогу сезона.

Миланский клуб проиграл 5 домашних игр с января, в связи и чем среднее количество очков за игру снизилось с 2,26 до 1,60 .

В январе 2021 года Милан лидировал в Серии А, но если клуб упустит место в топ-4, то стане первой командой, которая опустилась с первого на пятое место в истории турнира.

Год назад Пьоли продлил контракт с клубом до 2022 года, но последние пять игр могут серьезно повлиять на его будущее.

Сообщается, что в число кандидатов на замену итальянскому специалисту входит главный тренер Вероны Иван Юрич.

Милан также рассматривает кандидатуру своего экс-тренера Массимилиано Аллегри. Тосканский тактик был последним тренером Милана, при котором клуб выходил в Лигу чемпионов (сезон 2012-13 — ред.), но, похоже, он близок к тому, чтобы вернуться в Ювентус и заменить Андреа Пирло.

Ранее Стефано Пьоли высказался о поражении в принципиальном поединке итальянского чемпионата.