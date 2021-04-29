Лига Европы

Football.ua представляет анонс первого полуфинального матча Лиги Европы.

В первом поединке 1/2 финала Лиги Европы Вильярреал примет на своем поле Арсенал.

Вильярреал — Арсенал

Четверг, 29 апреля, 22:00. Вильярреал, Эстадио Ла Серамика. Арбитр — Артур Суареш Диаш (Португалия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2 и сервисе MEGOGO

В полуфинальной паре Вильярреал — Арсенал можно без всякой формальности говорить о том, что шансы на попадание в финал у каждой из команд равны.

Арсенал блестяще прошел групповую стадию, одержав шесть побед в шести матчах, но в плей-оф выглядел уже не так лихо, едва не покинув турнир в 1/16 финала с Бенфикой (1:1 и 3:2) и в 1/8 финала с Олимпиакосом (3:1 и 0:1).

Вильярреал же, наоборот, единственную осечку допустил в групповом раунде (ничья с Маккаби Т-А — 1:1), зато в плей-офф не оставил ни единого шанса соперникам, одержав шесть побед из шести, в том числе дважды над киевским Динамо (2:0 и 2:0).

Не идеально идут дела у обеих команд в национальных чемпионатах, но если Вильярреалу только чудо может помешать финишировать в зоне еврокубков, и даже чудо не поможет вскарабкаться в зону Лиги чемпионов, то Арсенал близок к тому, чтобы вообще остаться без Европы на сезон-2021/22.

Именно поэтому становится ясно, что цена результата в этом противостоянии колоссальна.

В Вильярреале довольно спокойная кадровая ситуация. В первом матче с Арсеналом бывший тренер "канониров" Унаи Эмери не сможет рассчитывать только на Иборру, испытывающего проблемы с коленом.

Исходя из этого, у наставника Вильярреала будет больше забот при определении кого оставить в запасе, чем кем заполнить места в "основе". Например, дать ли возможность Коклену сыграть против своей бывшей команды, и если да, то кем пожертвовать — Парехо или Капу?

К встрече с Арсеналом Вильярреал подходит не в самом лучшем настроении: поражение от Барселоны можно понять и простить, но от Алавеса — вряд ли.

Что касается Арсенала, то помимо неудовлетворительных результатов (ничья со стоящим на вылет Фулхэмом и поражение от Эвертона) и околофутбольных событий (неудачная попытка "канониров" поучаствовать в создании Суперлиги и очередная кампания, развернутая фанами против владельца клуба) у лондонцев беда с кадрами.

Возвращение в строй Эдегора — большой плюс, но он совершенно меркнет на фоне отсутствия Ляказетта, Обамеянга, Тирни и, в некоторой степени, Давида Луиса.

Интересные факты

- В клубном рейтинге УЕФА Арсенал занимает 10-е место, а Вильярреал — 23-е.

- Команды провели между собой 4 поединка, все — в Лиге чемпионов: 2 победы Арсенала и 2 ничьи.

- В Лиге Европы Вильярреал и Арсенал не встречались.

- Победная серия Вильярреала в Лиге Европы составляет 8 матчей.

- Вильярреал выиграл все 6 домашних матча в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

- Вильярреал ни разу не проиграл в нынешнем розыгрыше Лиги Европы: 11 побед и 1 ничья.

- Арсенал выиграл 9 из 12-ти матчей (2 ничьи и 1 поражение) в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Иборра — Ляказетт, Обамеянг, Тирни, Давид Луис.

Слова

Унаи Эмери, главный тренер Вильярреала:

"Арсенал — один из самых уважаемых клубов в мире, я горжусь, что мне довелось стать частью его истории. Но сейчас я должен оставить чувства, которые испытываю к Арсеналу, в стороне, и сосредоточиться на том, чтобы добиться успеха с Вильярреалом".

"Большинство игроков Арсенала играли еще при мне, некоторым именно я дал возможность дебютировать, так что я прекрасно знаком с их возможностями. Однако в целом Арсенал очень изменился при Микеле Артете".

"При новом тренере Арсенал старается играть в более зрелищный футбол, и когда удается реализовать все свои планы, Арсенал выдает игру топ-уровня. Но задача Вильярреала сыграть еще лучше".

Микель Артета, главный тренер Арсенала:

"Вильярреал — уникальная команда. За последние 10 или 15 лет меняются тренеры, но остаются неизменными принципы — зрелищный, атакующий футбол. То же самое и сейчас: Унаи Эмери привнес что-то свое, но Вильярреал не спутаешь ни с одной командой в турнире".

"Нам будет очень сложно. Но мы не для того зашли так далеко, чтобы остановиться на достигнутом".