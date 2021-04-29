Лига Европы

Football.ua представляет анонс первого полуфинального матча Лиги Европы.

В первом матче 1/ 2 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед примет Рому.

Манчестер Юнайтед — Рома

Четверг, 29 апреля, 22:00. Манчестер, стадион Олд Траффорд. Арбитр — Карлос дель Серро Гранде (Испания). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 и сервисе MEGOGO

Неудачник полуфинала минувшего розыгрыша Лиги Европы, Манчестер Юнайтед, если и собирался добраться до этой стадии в сезоне-2020/21, то явно в ином турнире. Однако подкрепить свои амбиции успешным выступлением в групповом раунде Лиги чемпионов не удалось.

С тремя победами и тремя поражениями МЮ занял третье место, пропустив вперед ПСЖ и РБ Лейпциг, после чего начал беспроигрышное шествие по Лиге Европы.

По большому счету, "на волоске" МЮ висел лишь в противостоянии с Миланом в 1/8 финала (1:1 и 1:0), а Реал Сосьедад и Гранаду прошел очень уверенно.

Рома о Лиге чемпионов может пока лишь мечтать, поэтому, начиная с группового турнира, который уверенно выиграла, выступала в Лиге Европы. Легко дойдя до четвертьфинала, по дороге выбив из турнира Шахтер (3:0 и 2:1), "волки" едва не споткнулись на Аяксе (2:1 и 1:1), но удача явно улыбнулась команде Паулу Фонсеки.

Рома не сможет сыграть в Манчестере в оптимальном составе. Главные потери — это центральный защитник Манчини, отбывающий дисквалификацию, и форвард Педро, у которого растяжение.

Зато в последнем матче Серии А в заявку попали восстановившиеся после травмы бывший "красный дьявол" Смоллинг, а также Спинаццола и Эль-Шаарави, а чуть раньше вернулся в общую группу Мхитарян, на счету которого в нынешнем сезоне 11 голов и 11 результативных передач.

Стоит отметить, что настроение нынче у римлян далеко от идеала. Если совсем недавно Рома была в числе реальных претендентов на Лигу чемпионов, то после потери восьми очков в последних трех турах рискует вообще остаться без еврокубков.

При этом нельзя не отметить, что два поражения "джаллоросси" потерпели от борющихся за выживание Торино и Кальяри, и на этом фоне ничья с Аталантой как-то меркнет...

По большому счету, успех в Лиге Европы остается последним шансом для Фонсеки и его команды спасти сезон от полного провала.

Что касается Манчестер Юнайтед, то в Премьер-лиге он лишь теоретически может претендовать на золото, но и места в зоне Лиги чемпионов ему будет лишиться непросто.

В АПЛ манкунианцы не знают поражений 13 туров, но после пяти побед подряд им не посчастливилось встретиться с Лидсом, взявшим моду в последнее время огорчать несостоявшихся участников несостоявшейся Суперлиги (0:0).

Кадровая ситуация в МЮ близка к идеалу: Мартиаля и Джонса, выбывших из-за травм коленей, уже порядком подзабыли, да и заменить их есть кем.

Покинул лазарет Рашфорд, во втором четвертьфинале против Гранады отбыли одноматчевые дисквалификации Магуайр, Шоу и Мактоминей, а Погба и Кавани не попали в стартовый состав на Лидс, то есть смогли сэкономить силы.

Интересные факты

– В клубном рейтинге УЕФА Манчестер Юнайтед занимает 8-е место, Рома — 14-е.

– Команды провели между собой 6 официальных матчей (все — в Лиге чемпионов): 4 победы Манчестер Юнайтед, 1 победа Ромы и 1 ничья.

– В Лиге Европы "красные дьяволы" и "волки" не встречались.

– Беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед во всех турнирах составляет 6 матчей (5 побед и 1 ничья).

– В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Манчестер Юнайтед еще не проигрывал: 4 победы и 2 ничьи.

– Безвыигрышная серия Ромы во всех турнирах составляет 4 матча: 2 ничьи и 2 поражения.

– Беспроигрышная серия Ромы в Лиге Европы составляет 6 матчей: 5 побед и 1 ничья.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Мартиаль, Джонс — Дзаньоло, Педро, Манчини, Калафиори.

Слова

Оле-Гуннар Солскьяер, главный тренер Манчестер Юнайтед:

"Когда сезон подходит к концу, перед матчами, которые являются ключевыми, очень важны мастерство и уверенность в собственных силах. Но не менее этого важна и удача. Без нее очень сложно пройти весь путь до конца. А именно это мы и хотим сделать".

"Я прекрасно помню наши встречи с Ромой в 2007 году. После поражения 1:2 мы добились отличного результата — 7:1. Тогда просто феноменально сыграл Алан Смит, да и весь Манчестер Юнайтед показал, на что способен. Нечто подобное я хотел бы увидеть и на сей раз".

"Я давно мечтаю поднять трофей в качестве тренера Манчестер Юнайтед. Ради того, чтобы завершить сезон с трофеями и как следует это отпраздновать, мы все и работаем».

Паулу Фонсека, главный тренер Ромы:

"Я всегда был полностью сосредоточен на своей работе. Этот полуфинал с Манчестер Юнайтед очень важен, и я должен полностью сосредоточиться на этой игре".

"Манчестер Юнайтед очень опасен в контратаках, но мы должны понимать, что будет действительно сложно, если мы поедем в Манчестер и будем просто защищаться. Нам нужно держать мяч и усложнять сопернику задачу. Команда должна проявлять характер и не сидеть слишком глубоко".