Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В перенесенном поединке 18-го тура украинской Премьер-лиги Львов на своем поле поделил очки с Рухом. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Хозяева первыми открыли счет во львовском дерби усилиями Эрнеста на 33-й минуте поединка, но в начале второго тайма Кондраков сравнял цифры на табло.

Видео голов и обзор матча:

Видео на YouTube:

Львов — Рух 1:1

Голы: Эрнест, 33 — Кондраков, 53

Львов: Ильющенков — Эрнест (Семенив, 81), Бусько, Миуби, Довгий — Грисьо, Чирьяк (Брикнер, 81), Романчук, Алваро (Крушинский, 62) — Ренан Абнер (Ныч, 67), Ременяк (Лобай, 67).

Рух: Бандура — Стаменкович, Белый, Гагун, Мартынюк — Карасюк (Федорчук, 46), Мысык, Кухарук, Климчук (Рунич, 76) — Притула (Кондраков, 46), Борячук.

Предупреждения: Миуби, Ньярко, Алваро.

Удаление: Миуби.