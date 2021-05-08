Франция

"Доги" отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Лилль в рамках поединка 36-го тура чемпионата Франции отправился в гости к неуступчивому Лансу и победил со счетом 3:0.

"Доги" довольно быстро открыли счет благодаря точному удару Йылмаза с пенальти, а удвоили преимущество после сумасшедшего удара турка с дальней дистанции.

Гол Дэвида на исходе часа игрового времени лишь подвел черту под итоговым результатом.

Ланс — Лилль 0:3

Голы: Йылмаз, 4, 40, Дэвид, 60

Лилль идет на первом месте в турнирной таблице, опережая ПСЖ на четыре балла, но парижане имеют матч в запасе. В оставшихся двух турах Лилль ждут матчи с Сент-Этьеном и Анже.