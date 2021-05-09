Франция

Труа стал победителем второго дивизиона Франции по итогам 37-го тура.

В поединке 37-го тура французской Лиги 2 Труа обыграл Дюнкерк со счетом 2:0, благодаря чему гарантировала себе чемпионство и выход в высший дивизион Франции — Лигу 1.

По итогам 37 туров Труа набрал 77 очков, в то время как у ближайшего преследователя Клермона 72 балла, а в активе Тулузы 68 пунктов после 36 игр. Эти две команды претендуют на вторую путевку в Лигу 1 без участия в плей-офф.

Труа входит в холдинг City Football Group, который владеет Манчестер Сити и еще девятью клубами в разных странах.

Для команды Лорена Баттлса это четвертый выход в Лигу 1. Последний раз Труа выступал в высшем дивизионе Франции в сезоне-2017/18.

Напомним, со следующего сезона за Труа будет выступать украинский форвард львовского Руха Николай Кухаревич.