Украина

Григорий Козловский пожелал Николаю Кухаревичу успехов во Франции.

Президент львовского Руха Григорий Козловский прокомментировал трансфер нападающего Николая Кухаревича во французский Труа.

"Мы вели диалог около трех месяцев. Кроме Труа, было еще четыре клуба, которые интересовались Николаем. В частности, все знают об истории с Андерлехтом.

Тем не менее, когда появилась возможность поработать с компанией City Football Group, которая является владельцем многих различных клубов во всем мире, нас это очень заинтересовало. CityFootball Group — это целая система, которая работает над достижением максимальных спортивных и финансовых результатов и над развитием футболистов. На вершине этой пирамиды один из крупнейших и сильнейших клубов мира — Манчестер Сити. Поэтому мы переориентировались в этом направлении.

Конечно, во время переговоров у нас возникали различные сложности. И все же мы преодолевали их и находили компромиссы. Самое главное, что мы чувствовали, что сторона наших партнеров заинтересована не только в трансфере, но и в чем-то большем. Плод этих переговоров — это поиск компромиссов. Сейчас это вылилось в подписание трансферного контракта и других документов, которые позволят нам двигаться дальше.

Финансово, считаю, это выгодное предложение для Руха. По понятным соображениям мы сумму не можем озвучивать. Но кроме самой трансферной суммы для Руха прописан целый ряд привлекательных бонусов. Также у нас остались права на получение процентов от будущих продаж Николая. Надеемся, что в будущем для нас это будет еще более успешный трансфер в финансовом плане. Но самое важное, что мы продемонстрировали всем: Рух готов отпускать молодых футболистов, которыми интересуются в Европе. Хотим, чтобы это был пример для других наших игроков.

Мы открыли двери в европейский футбол футболистам нашей структуры. Трансфер Кухаревича продемонстрировал, что мы настроены исключительно конструктивно. Готовы максимально содействовать в том, чтобы игроки Руха продолжали карьеру в европейских клубах и создавали себе действительно хорошее футбольное будущее. Переход Кухаревич в Труа — это не только желание Руха, но и выбор самого футболиста. Мы все сбалансировали и вместе пришли к такому решению", — сказал Козловский в интервью клубной пресс-службе.

Ранее сам Кухаревич прокомментировал свой переход во французский чемпионат.