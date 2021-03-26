Украина

Футболист летом переедет во Францию.

Нападающий львовского Руха Николай Кухаревич прокомментировал свой переход во французский Труа, который выступает в Лиге 2.

"Эмоции приятные. Давно этого ждал. Хочется попробовать что-то новое, выйти на новый для себя уровень. Моя мечта становится ближе. Конечно, не ожидал, что моими услугами заинтересуется компания City Football Group. Но на то мы и играем в футбол, чтобы нас приглашали в европейские клубы.

Очень рад, что получил приглашение от одного из таких клубов. Конечно, я уже просматривал некоторые матчи французского Труа. Интересная команда, надеюсь, они повысятся в классе по итогам этого сезона".

"К моему переходу было приковано много внимания. Молодому футболисту это немного мешает. Поэтому приходилось справляться с этим давлением, еще больше работать и тем самым доказывать свою профпригодность.

Сейчас все мои мысли только о Рухе. Наша главная задача – сохранить прописку в Премьер-лиге. Мне как нападающему хочется как можно больше забить. А после завершения сезона буду ставить перед собой новые цели", — сказал Кухаревич.

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