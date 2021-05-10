Франция

Полузащитник может вернуться во французскую Лигу 1.

Маттео Гендузи может начать следующий сезон в составе Марселя, сообщает издание L`Equipe.

Как сообщает источник, французский полузащитник не входит в планы лондонского клуба на следующий сезон.

Кампанию, которая подходит к концу, Маттео Гендузи проводит в Герте. На его счету 24 поединка, два гола и три ассиста.

Напомним, что французский футболист попал в немилость Арсенала из-за провокаций в адрес игроков Брайтона.