Германия

Хасан Салихамиджич подтвердил — немецкий клуб не будет продлевать контракт с 32-летним игроком.

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич подтвердил информацию о том, что немецкий клуб не будет продлевать контракт с защитником Жеромом Боатенгом.

Действующий контракт 32-летнего немца рассчитан до лета 2021 года, после чего он станет свободным агентом. За Баварию он провел 354 матча, в которых забил 10 голов и отдал 25 ассистов.

"Это было совместное решение руководства клуба, в котором также участвовал тренер. Я объяснил это Жерому, он это понял, и он найдет себе большой клуб", — приводит слова Салихамиджича Sky Germany.

В нынешнем сезоне Боатенг провел 30 поединков, в которых забил два мяча и отдал один ассист.

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