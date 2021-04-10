Германия

Немецкий защитник сменит клубную прописку предстоящим летом.

Защитник Баварии Жером Боатенг в летнее трансферное окно покинет мюнхенский клуб в качестве свободного агента, сообщает Sport Bild.

По информации источника, в услугах опытного 32-летнего немца заинтересованы Барселона и Тоттенхэм, которые хотят попробовать заполучить футболиста на бесплатной основе.

Ранее спортивный директор Баварии подтвердил, что Боатенг покинет Баварию предстоящим летом. Он выступал за мюнхенцев с 2011 года.

В нынешнем сезоне Боатенг провел 31 поединок во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал один ассист.

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