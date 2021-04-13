Лондонский клуб намерен усилить линию обороны.
Жером Боатенг, getty images
13 апреля 2021, 11:51
Защитник мюнхенской Баварии Жером Боатенг, вероятно, переедет в Англию в ближайшее трансферное окно, об этом сообщает Sky Sport.
По информации источника, главным претендентом на немца стал Тоттенхэм.
Ближайшим летом центрбек станет свободным агентом, поэтому затраты на подписание чемпиона мира-2014 будут умеренными. Бавария уже подтвердила, что ветеран мюнхенского клуба покинет команду по окончании текущего сезона.
К слову, Боатенг уже имеет опыт выступлений в английской Премьер-лиге. В сезоне 2010/11 он защищал цвета Манчестер Сити.
Ранее сообщалось, что защитником Баварии также интересуется Барселона.