Франция

Футболист все же не стал продлевать контракт.

Нападающий французского Лиона Мемфис Депай заявил о том, что покинет клуб.

"Я изменился, я вырос в Лионе. Здесь я стал мужчиной. Оглядываясь назад, думаю, что это замечательное время.

У меня есть воспоминания, которые останутся со мной надолго, и дружба тоже. Это был мой дом", — сказал Депай в интервью Lequipe.

Поединок против Ниццы, который состоится в воскресенье, 23-го марта, станет для Депая последним в футболке Лиона.

За клуб он провел в общей сложности 177 матчей, забил 76 голов и отдал 53 голевых передачи. В частности, Депай выводил команду с капитанской повязкой.

Напомним, главным претендентом на Депая является каталонская Барселона.

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